la nef sbatte contro bardolino strada in salita nei playoff

Notizia in breve

La Nef Re Salmone ha perso contro Bardolino nei playoff, con i parziali 20-25, 25-13, 21-25 e 21-25. La partita si è disputata in quattro set, con Bardolino che ha vinto i primi e gli ultimi due parziali. La formazione di casa ha schierato Cremascoli, Pizzichini, Stella, Ferrini, Gori, Santini, Chiarini, Schiaroli, Albanesi, Magnanelli, Carotti, Colaluca e Girolometti.