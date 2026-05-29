La Nef sbatte contro Bardolino Strada in salita nei playoff
La Nef Re Salmone ha perso contro Bardolino nei playoff, con i parziali 20-25, 25-13, 21-25 e 21-25. La partita si è disputata in quattro set, con Bardolino che ha vinto i primi e gli ultimi due parziali. La formazione di casa ha schierato Cremascoli, Pizzichini, Stella, Ferrini, Gori, Santini, Chiarini, Schiaroli, Albanesi, Magnanelli, Carotti, Colaluca e Girolometti.
1 BARDOLINO 3 Parziali: 20-25, 25-13, 21-25, 21-25 LA NEF RE SALMONE: Cremascoli, Pizzichini, Stella, Ferrini, Gori, Santini, Chiarini, Schiaroli, Albanesi, Magnanelli, Carotti, Colaluca, Girolometti. All. GigantI. VOLLEY VENETO BARDOLINO: Depalma, Mezzani, Polacco A., Ravelli, Bonizzato, Dietre, Polacco D., Manzati, Acuti, Dell’Osso, Hernandez, Thei, Gatti. All. Fin. Arbitri: Coppola e Tanzilli Come in Coppa Italia così in campionato. Troppo arduo, almeno in gara1 di playoff, l’ostacolo Bardolino per Osimo. Mercoledì sera, davanti ai propri tifosi, gli osimani escono sconfitti in quattro set nella semifinale (B maschile) per salire in A3. Non basta il cuore alla formazione osimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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