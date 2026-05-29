A Vieste è stata inaugurata una mostra dedicata alle opere di Renato Guttuso. La rassegna, organizzata dalla galleria Lombardi, è stata allestita in collaborazione con un curatore locale. Sono esposte diverse tele dell’artista, che spaziano tra i soggetti più noti del suo repertorio. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire, consentendo ai visitatori di ammirare i quadri in un contesto di esposizione temporanea.

Il Comune di Vieste, è lieto di annunciare “Renato Guttuso a Vieste”, una mostra dedicata a uno dei maggiori pittori italiani del XX secolo. L’esposizione promossa dal Comune di Vieste e organizzata dalla galleria Lombardi con la collaborazione di Giuseppe Benvenuto, sarà ospitata nella spettacolare Torre San Felice, dal 7 giugno al 20 settembre 2026. Oltre venti opere uniche in mostra, dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, che mettono in luce e ripercorrono l’importanza del Maestro Renato Guttuso, artista simbolo di un movimento artistico e politico. La selezione delle opere è minuziosa ed accurata, concerne i paesaggi della sua amata Sicilia, i ritratti e i dipinti manifesto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La mostra di Renato Guttuso a Vieste

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