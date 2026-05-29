Recentemente si è osservato un cambiamento nelle tendenze moda che coinvolgono i bambini, con un aumento di capi vistosi e appariscenti. In passato, queste tendenze si concentravano principalmente sugli adolescenti, mentre ora si sono estese anche ai più piccoli. Le scelte di abbigliamento più sgargianti e appariscenti sono diventate più frequenti tra i bambini, riflettendo una maggiore diffusione di queste mode anche in età infantile.

Fino a qualche anno fa, le mode legate all’abbagliamento erano un tema che riguardava soprattutto gli adolescenti. Alle elementari, invece, si sceglievano vestiti pratici, spesso decisi dai genitori, mentre alle medie iniziavano le prime richieste legate allo stile personale. Oggi, invece, qualcosa è cambiato profondamente, ed è visibile nelle metropoli quanto nei paesini più remoti. Sempre più bambini e preadolescenti mostrano una forte attrazione verso marchi come Nike, North Sails, Gucci, Adidas, Jordan (solo per citare quelli più in voga al momento) o altri brand che diventano simboli di appartenenza, desiderio e identità. Già a 8 o 9 anni molti dei nostri bambini e bambine sanno esattamente come vogliono vestirsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La moda ed i bambini: cosa è cambiato nei loro modelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4 anni BAREFOOT: tutte le scarpe che ho comprato (e quelle che ricomprerei) - recensione

Notizie e thread social correlati

Il termine nasce riferito alla stregoneria e ha cambiato significato nei decenni: viaggio nel glamour da Hollywood alla moda contemporanea.Il termine, originariamente legato alla stregoneria, ha assunto nel tempo nuovi significati legati al mondo del glamour e della moda.

Terrori notturni nei bambini: cosa sono, differenze con gli incubi e cosa fareI terrori notturni nei bambini sono episodi di sonno caratterizzati da occhi spalancati, tremori, sudorazione e parole senza senso, come riportato da...

Temi più discussi: Carola Cafiero, il talento italiano della moda bambino conquista Harrods: : Con Il Porticciolo porto l'eleganza del Made in Italy a Londra; Weekend a Milano: dal 29 maggio al 2 giugno; Volontariato: i fondi per la cura di bambini e adulti affetti da epilessia in Malawi e Mozambico; TESSUTI PREGIATI E RICAMI AUTENTICI: LA MODA DEL MAROCCO ARRIVA A VICENZA.

Domande per adulti, bambini e pass per il museo (senza prenotazioni) reddit

Sarabanda: 35 anni di amore per la moda e per i bambiniArezzo, 22 gennaio 2026 – In occasione di Pitti Bimbo, Sarabanda, brand di riferimento del kidswear italiano del Gruppo Miniconf, celebra 35 anni di storia con un evento speciale che intreccia moda, ... lanazione.it

Così Giorgio Armani e Andy Warhol disegnarono la moda mini: i direttori di Vogue Bambini raccontano una rivista visionaria nata negli anni 70Vogue Bambini: la sua storia attraverso le pubblicità di Giorgio Armani, le polaroid di Andy Wharol, le foto di Bruce Weber, le poesie di Walter Albini. Lo raccontano i direttori che si sono succeduti ... vogue.it