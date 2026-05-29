Gli studenti della scuola primaria del De La Salle hanno portato in scena “La Magia del Noce di Benevento”, uno spettacolo che ha unito tradizione, storia e temi sociali. La rappresentazione ha riscosso successo tra il pubblico e ha coinvolto i giovani attori nella presentazione di un racconto che combina elementi culturali e messaggi di pace. L’evento ha evidenziato l’impegno della scuola nel promuovere valori attraverso l’arte e la cultura.

Tempo di lettura: 2 minuti Successo per lo spettacolo “La Magia del Noce di Benevento” realizzato dagli alunni della scuola primaria del De La Salle, protagonisti di una rappresentazione che ha saputo unire tradizione, storia e temi di forte valore sociale. Nel corso dello spettacolo, i bambini hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso i luoghi simbolo e le tradizioni della città di Benevento, partendo dalla figura delle Janare, elemento centrale della cultura popolare beneventana. Da questo simbolo, legato al significato di “porta” e apertura verso il mondo, è nato un percorso artistico che ha affrontato temi attuali come la pace e il contrasto alla violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘La Magia del Noce di Benevento’: spettacolo tra tradizione, cultura e messaggi di pace

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