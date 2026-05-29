Due cittadini iraniani residenti in Italia sono stati accusati di aver fatto parte di una rete legata al regime di Teheran. La procura di Milano sostiene che questa rete sia coinvolta in attività di sovversione, terrorismo internazionale e tentativi di destabilizzazione dell'ordine democratico. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’organizzazione che avrebbe operato in Lombardia, con presunte connessioni con il governo iraniano.

Sovversione, repressione e intimidazione: la procura di Milano ha individuato una presunta rete legata al regime di Teheran e attiva in Lombardia, accusata anche di “associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”. Ne dà notizia il Corriere della sera e ne facevano parte due iraniani residenti a Segrate e a Bergamo, per i quali sussistono anche le ipotesi di reato di eversione dell'ordine democratico, oltre a quella di minacce aggravate. Secondo i magistrati, gli indagati sarebbero sostenitori della politica repressiva della Repubblica Islamica e frequentatori di un centro islamico milanese la cui sede appartiene al Consolato iraniano, considerato dagli inquirenti una diretta propaggine del regime in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La longa manu di Teheran sull’Italia: due iraniani residenti in Italia accusati di sovversione

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