La banca ha annunciato che, grazie alla fiducia dei clienti e alla solidità del suo marchio storico, ha evitato difficoltà finanziarie. La comunità locale si è stretta intorno all’istituto, sostenendone le attività. Il presidente ha sottolineato come la capacità di guidare il gruppo con coraggio e rispetto dei principi etici abbia permesso di superare la crisi. La sede centrale ha confermato l’impegno a mantenere stabilità e futuro.

La fiducia e la forza di un marchio secolare, la capacità della comunità di stringersi intorno alla sua banca e la capacità di guidare un gruppo con coraggio e rispettando princìpi etici. "Costruite il futuro restando hombre vertical", ha concluso la sua lezione nell’aula magna dell’Università Luigi Lovaglio, ad di Banca Mps. Studenti e autorità, professori e cittadini curiosi, tutto esaurito al rettorato per ascoltare il lungo divagare di Lovaglio tra storia, presente e soprattutto futuro, con pochi riferimento all’attualità battente (inevitabilmente) ma tanti messaggi in bottiglia per una città che ha deciso di insignirlo della massima onorificenza, il Mangia d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lezione di Lovaglio: "La fiducia ci ha salvato. Siena è un luogo capace di generare futuro"

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