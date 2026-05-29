Una lettera manoscritta di Alessandro Manzoni del 3 dicembre 1853, trovata a Parigi, è stata resa accessibile agli studiosi nella Villa Breme di Cinisello. La lettera, firmata dall’autore, include una ricevuta di pagamento relativa alla Cascinazza di Mulazzano. L’originale è stata scoperta da un antiquario specializzato e ora fa parte di una mostra organizzata dall’associazione locale.

Una lettera inedita e manoscritta del 3 dicembre 1853 di Alessandro Manzoni, trovata a Parigi, da un antiquario specializzato, è ora disponibile per gli studiosi e mostre nella cinisellese Villa Breme, grazie al lavoro dell’omonima associazione, presieduta da Vittorio Rossin e Giuseppina Alessandro. Si tratta di un’ulteriore scoperta, dopo quella dell’archivio fotografico di Alessandrina D’Azeglio Manzoni. "Il documento è una quietanza rilasciata al signor Giuseppe Caremoli, affittuario della proprietà della Cascinazza di Mulazzano, 71 ettari di estensione, avuta in eredità dalla madre Giulia Beccaria. Manzoni negli anni 185052 tentò di venderla senza successo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lettera inedita firmata Manzoni. Quella ricevuta di pagamento per la Cascinazza di Mulazzano

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