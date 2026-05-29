La Guglia sabato 30 maggio la Festa di primavera

Sabato 30 maggio a La Guglia, nel quartiere Fiorentina, si svolgerà la Festa di primavera. L’evento mira a far conoscere ai cittadini l’oasi dedicata ai gatti di strada gestita da un’associazione locale. La giornata si propone di favorire il dialogo tra territorio e comunità, promuovendo la partecipazione attiva dei residenti e sensibilizzando sulla tutela degli animali presenti nell’area.

Sabato 30 maggio, a La Guglia nel quartiere Fiorentina, si terrà la Festa di primavera. L'evento ha come obiettivo far conoscere ai cittadini l'oasi dei mici di strada gestita da Anpana e favorire il dialogo tra territorio e comunità promuovendo la partecipazione attiva e incentivando. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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