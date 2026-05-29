Una falegnameria di alta qualità è stata avviata all’interno di un carcere, con l’obiettivo di offrire opportunità di formazione e lavoro ai detenuti. La struttura si trova in una regione nota per la produzione di mobili, nota come la “terra del mobile” a livello globale. L’iniziativa mira a integrare i detenuti nel mondo del lavoro attraverso attività di carpenteria e artigianato. La falegnameria utilizza materiali e tecniche tradizionali, e si propone di favorire il reinserimento sociale dei partecipanti.

"Una falegnameria di qualità in carcere in quale terra può nascere se non in Brianza che è la terra del mobile in tutto il mondo". A dirlo è Roberto Rampi, garante dei diritti delle persone private della libertà personale per Monza, figura voluta dal Comune e dalla Provincia monzesi. "Oggi la falegnameria nel carcere di Monza è una realtà che esiste dal punto di vista strutturale, ma non è operativa - spiega Rampi -. Sarebbe fantastico produrre cose particolari, che magari le persone acquistano proprio perché contengono come oggetti anche una dimensione sociale, la scelta di avere fatto lavorare persone che sono detenute. La Brianza del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande sfida. La falegnameria dentro il carcere

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