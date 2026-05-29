La gestione dei defibrillatori presenti nel territorio comunale passerà alla Croce Rossa, che si occuperà della loro manutenzione. La giunta comunale ha approvato una delibera per una convenzione con il comitato locale della Cri, relativa a 25 apparecchi salvavita installati finora. La decisione riguarda tutti i dispositivi distribuiti sul territorio comunale. La manutenzione e la gestione delle apparecchiature saranno affidate alla Croce Rossa, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata o le modalità operative.

Sarà la Croce Rossa a gestire la manutenzione dei defibrillatori presenti sul territorio comunale. La giunta comunale ha infatti approvato una delibera per la convenzione con il comitato di Cesenatico della Cri, in merito alla gestione di 25 apparecchi salvavita sinora installati. Nello specifico, la Croce Rossa prende in carico i Dae (Defibrillatori automatici esterni), per il controllo mensile del loro stato di conservazione e uso; la sostituzione dei kit elettrodi scaduti ed eventuale sostituzione dei kit di intervento (forbici, mascherina, guanti e altro), in caso di necessità. La Cri organizzerà anche le attività di formazione ai cittadini di Cesenatico per l’utilizzo dei Dae, programmando almeno due momenti all’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La gestione dei defibrillatori alla Croce Rossa

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CRI e istituzioni: alleanza per il territorio | CRILENcast Ep. 10

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