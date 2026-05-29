La gelatiera Lavinia Mannucci entra in Apei con il dolce iconico zuccotto fiorentino

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Associazione Apei ha nominato tra i nuovi Ambasciatori Lavinia Mannucci, proprietaria della gelateria Caminia a Firenze, nota per aver vinto la terza edizione della Coppa Italia di Gelateria. La sua gelateria si trova in viale Giannotti. La nomina è stata annunciata in concomitanza con l’ingresso dell’azienda nel network Apei, che ha anche scelto il dolce zuccotto fiorentino come simbolo. La nomina è stata ufficializzata dall’Associazione presieduta dal Maestro Iginio Massari.

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Lavinia Mannucci, della gelateria Caminia di viale Giannotti a Firenze e già vincitrice della terza edizione della Coppa Italia di Gelateria – competizione organizzata dall'Aig – è stata nominata tra i nuovi Ambasciatori Apei l'Associazione presieduta dal Maestro Iginio Massari. La nomina è avvenuta all'interno dell'ultimo Seminario Tecnico organizzato proprio dagli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana e la giovane gelatiera toscana è tra i nuovi professionisti che entrano ufficialmente a far parte dell'entourage del Maestro bresciano. Una nomina che Apei riconosce sia per la competenza tecnica che per il percorso, la visione e il contributo dato alla crescita della pasticceria italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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