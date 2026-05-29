Il tennista ha abbandonato il match a Napoli dopo aver perso il primo set e aver richiesto assistenza medica. La sua condizione fisica è apparsa molto debole, con segnali di affaticamento e difficoltà nei movimenti. La partita si è interrotta poco dopo, con il pubblico che ha assistito in silenzio. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sul suo stato di salute.

Più che una metafora è un’onomatopea: uallera. Perché riproduce quasi il suono dello stadio di tedio, risicata energia, debolezza assoluta, del suo significato. Ecco: Sinner è un fuoriclasse assoluto, e forse più che un tallone d’Achille ha una sorta di. uallera. Una fragilità fisica evidentemente poco allenabile, che viene fuori troppo spesso per non unire i puntini che sparpaglia durante le sue estenuanti stagioni di dominio del tennis. L’ha ammesso lui stesso, quando era già montata la polemica-alibi “non si può giocare a mezzogiorno con 35 gradi”: “Non è stato il caldo. Faceva caldo, sì. Ma stavo male già dalla mattina. Non ho dormito bene, non avevo energie”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La fragilità fisiologica di Sinner, a Napoli c’è un termine preciso

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