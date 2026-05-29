The Forest of Hands and Teeth – La Foresta di Mani e Denti é un romanzo distopico scritto da Carrie Ryan e pubblicato in Italia da Fanucci Editore, tradotto dall’originale da Cristina Genovese. Trama. Nel mondo di Mary esistono verità semplici: la Congregazione delle Sorelle sa sempre cosa è meglio, il compito dei Guardiani è quello di proteggere e servire, gli Sconsacrati non si arrenderanno mai. Non solo, ma bisogna sempre prestare attenzione alla recinzione che circonda il villaggio e lo protegge dalla Foresta di mani e denti. Quando, lentamente, Mary scopre cose che non avrebbe mai voluto sapere sulla Congregazione delle Sorelle e i suoi segreti, sui Guardiani e il loro potere, sugli Sconsacrati e la loro crudeltà, le certezze di sempre iniziano a vacillare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA FORESTA DI MANI E DENTI di Carrie Ryan: Recensione

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Plot summary, The Forest of Hands and Teeth by Carrie Ryan in 5 Minutes - Book Review

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