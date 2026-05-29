La fiocina scagliata da 50 centimetri | Privo di freni inibitori voleva uccidere Resta in cella 59enne di Terno d’Isola

Un uomo di 60 anni è stato colpito all’addome da una fiocina lunga oltre 60 centimetri, lanciata da un’altra persona a circa 50 centimetri di distanza. La persona che ha scagliato l’arma è un uomo di 59 anni, che si trova attualmente in carcere. La polizia ha riferito che l’autore dell’atto non aveva freni inibitori e avrebbe voluto uccidere.

Ha scagliato una fiocina contro un uomo da una distanza di appena cinquanta centimetri. Un dardo metallico lungo oltre 60 centimetri si è conficcato nell’addome di un sessantenne. Secondo il gip Lucia Graziosi, l’intento era chiaro: uccidere. Per questo Giuseppe Jonny Palazzolo, 59 anni, residente a Terno d’Isola, resta in carcere. Nell’ordinanza di custodia cautelare il giudice lo descrive come una persona “verosimilmente priva di freni inibitori” e di “sufficiente autocontrollo”. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell’aggressione avvenuta nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico. Tra le ipotesi al vaglio c’è un possibile risentimento maturato in ambito lavorativo: la vittima è il marito di una ex collega dell’indagato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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