La figlia di Kioto Zhang | black comedy a Roma

Cosa: La figlia di Kioto Zhang, uno spettacolo teatrale dalle tinte fosche e grottesche, scritto e diretto da Massimo Odierna. Dove e Quando: Presso lo Spazio Recherche in Viale dell’Acquedotto Alessandrino 42, a Roma. In scena da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026, con inizio alle ore 20:30. Perché: Per assistere a un’indagine spietata e irriverente sull’alienazione contemporanea, all’interno di una black comedy vincitrice di una menzione speciale al Festival inDivenire 2023. Il panorama teatrale indipendente romano si prepara ad accogliere un evento che promette di scuotere le coscienze attraverso il potere dirompente della risata amara e della satira feroce. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Argomenti più discussi: La black comedy La figlia di Kioto Zhang; Atomica - laFolla.it; Soli, con tutto; La figlia di Kioto Zhang, allo Spazio Recherche di Roma la black comedy di Massimo Odierna.