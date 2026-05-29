La domenica vintage al Mediterraneo Maxxi

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, il museo Mediterraneo al MAXXI ha ospitato l’evento La Domenica Vintage. La giornata è stata dedicata alla scoperta di pezzi d’epoca, alla creatività e alla condivisione di interessi legati al mondo vintage. L’evento ha coinvolto appassionati e collezionisti, offrendo esposizioni e attività incentrate sul tema. La manifestazione si è svolta all’interno delle sale del museo, attirando un pubblico vario.