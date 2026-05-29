La domenica vintage al Mediterraneo Maxxi
Domenica 7 giugno, il museo Mediterraneo al MAXXI ha ospitato l’evento La Domenica Vintage. La giornata è stata dedicata alla scoperta di pezzi d’epoca, alla creatività e alla condivisione di interessi legati al mondo vintage. L’evento ha coinvolto appassionati e collezionisti, offrendo esposizioni e attività incentrate sul tema. La manifestazione si è svolta all’interno delle sale del museo, attirando un pubblico vario.
Domenica 7 Giugno - La Domenica Vintage torna al Mediterraneo – MAXXI per una giornata dedicata alla scoperta, alla creatività e alla condivisione.Uno spazio vivo, in continua trasformazione, dove ogni oggetto ha una storia e ogni incontro diventa esperienza. Tra vintage selezionato, handmade. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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