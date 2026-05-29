La difesa di Sempio smonta tutte le prove | Impronte incompatibili DNA incerto audio inascoltabile
Gli avvocati di un uomo accusato hanno dichiarato che le impronte trovate sulla scena del crimine sono incompatibili con quelle dell’imputato, mentre il DNA raccolto non è chiaro e l’audio disponibile non è ascoltabile. La controversia tra l’uomo e la procura di Pavia rimane irrisolta, e la difesa insiste sulla mancanza di prove certe. La vicenda giudiziaria prosegue, senza che siano state confermate le accuse finora avanzate.
La partita tra Andrea Sempio e la procura di Pavia è ancora tutta aperta. I legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi — l'avvocatessa Angela Taccia e il collega Liborio Cataliotti — hanno depositato cinque perizie e una memoria difensiva con un obiettivo preciso: demolire, punto per punto, il castello accusatorio costruito dagli inquirenti. A illustrare la strategia è stato Armando Palmegiani, consulente della difesa, ospite della trasmissione "Diritto e Rovescio" condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Un intervento a tutto campo, nel corso del quale Palmegiani ha provato a smontare uno per uno i pilastri dell'accusa, a partire dalle impronte rinvenute sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Trovo un po’ arrogante cercare di delegittimare la Procura, che rappresenta lo Stato, la ricerca di verità e giustizia. Anche ieri sera ho sentito, dalla difesa di Sempio: per come si sta comportando (la Procura). Sta facendo il suo lavoro. #Garlasco x.com
La consulenza firmata da Armando Palmegiani per la difesa di Andrea Sempio facebook
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