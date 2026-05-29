Gli avvocati di un uomo accusato hanno dichiarato che le impronte trovate sulla scena del crimine sono incompatibili con quelle dell’imputato, mentre il DNA raccolto non è chiaro e l’audio disponibile non è ascoltabile. La controversia tra l’uomo e la procura di Pavia rimane irrisolta, e la difesa insiste sulla mancanza di prove certe. La vicenda giudiziaria prosegue, senza che siano state confermate le accuse finora avanzate.

La partita tra Andrea Sempio e la procura di Pavia è ancora tutta aperta. I legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi — l'avvocatessa Angela Taccia e il collega Liborio Cataliotti — hanno depositato cinque perizie e una memoria difensiva con un obiettivo preciso: demolire, punto per punto, il castello accusatorio costruito dagli inquirenti. A illustrare la strategia è stato Armando Palmegiani, consulente della difesa, ospite della trasmissione "Diritto e Rovescio" condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Un intervento a tutto campo, nel corso del quale Palmegiani ha provato a smontare uno per uno i pilastri dell'accusa, a partire dalle impronte rinvenute sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La difesa di Sempio smonta tutte le prove: “Impronte incompatibili, DNA incerto, audio inascoltabile”

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Trovo un po’ arrogante cercare di delegittimare la Procura, che rappresenta lo Stato, la ricerca di verità e giustizia. Anche ieri sera ho sentito, dalla difesa di Sempio: per come si sta comportando (la Procura). Sta facendo il suo lavoro. #Garlasco x.com

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