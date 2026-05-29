La deputata di Noi Moderati è stata iscritta nel registro degli indagati per aver emesso false fatture relative a un programma televisivo. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle spese sostenute per la produzione dello show. Le indagini sono state avviate dalla procura, che ha notificato l'avviso di garanzia all'esponente politica. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

Nuovi guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati e presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è indagata in un’inchiesta della Procura di Milano per evasione fiscale e utilizzo di “fatture per operazioni oggettivamente inesistenti” con al centro i rapporti di sponsorizzazione fra Enci – l’Ente nazionale cinofilia italiana – e la trasmissione televisiva ‘Dalla parte degli animali’ condotta su Rete 4 dall’ex sottosegretaria. Giovedì mattina uomini della guardia di finanza e della squadra mobile di Milano hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti degli altri 5 indagati con Brambilla fra cui il presidente dell’Enci, Espedito Muto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La deputata Maria Vittoria Brambilla indagata: false fatture per un programma tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla: l'ipotesi delle fatture false per il programma "Dalla parte degli animali"

Leggi anche: Indagata per false fatture la deputata Michela Vittoria Brambilla: sotto inchiesta il programma “Dalla parte degli animali”

Temi più discussi: Fatture false, indagata Brambilla; False fatturazioni per il programma Dalla parte degli animali, indagata Michela Vittoria Brambilla; Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni legate al programma tv Dalla parte degli animali; Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni nel programma Mediaset Dalla parte degli animali.

Indagata per false fatture la deputata Michela Vittoria Brambilla: sotto inchiesta il programma Dalla parte degli animaliLa Procura di Milano indaga la deputata Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati) per un presunto giro di false fatture da 1,5 milioni di euro legato alle ... fanpage.it

La deputata Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioniMichela Brambilla, storica deputata del PD e volto televisivo per il benessere animale è indagata a Milano per false fatturazioni, sotto accusa ... notizie.it