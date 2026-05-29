la danza di sole e luna firmata portofino di iwc

Notizia in breve

IWC Schaffhausen ha annunciato il lancio del nuovo Portofino Automatic Day & Night 34, un orologio che combina precisione svizzera e design elegante. La cassa da 34 millimetri integra un complicato meccanismo giorno e notte visibile sul quadrante, creando un effetto visivo che richiama il movimento tra sole e luna. Il modello si distingue per la sua estetica raffinata e funzionale, pensata per chi cerca un orologio versatile e di alta qualità.