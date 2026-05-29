La danza di sole e luna firmata Portofino di IWC
IWC Schaffhausen ha annunciato il lancio del nuovo Portofino Automatic Day & Night 34, un orologio che combina precisione svizzera e design elegante. La cassa da 34 millimetri integra un complicato meccanismo giorno e notte visibile sul quadrante, creando un effetto visivo che richiama il movimento tra sole e luna. Il modello si distingue per la sua estetica raffinata e funzionale, pensata per chi cerca un orologio versatile e di alta qualità.
Con il nuovo Portofino Automatic Day & Night 34, IWC Schaffhausen firma un capolavoro di equilibrio che fonde la rigorosa ingegneria svizzera a un’estetica fortemente sognante. La manifattura ha fatto centro riuscendo a racchiudere una delle sue complicazioni visive più amate all’interno di una cassa d’acciaio da soli 34 mm, una misura ideale che rispetta le proporzioni delicate del polso femminile senza rinunciare alla complessità meccanica. Il cuore pulsante del design si trova a ore 6, dove un piccolo disco rotante mette in scena l’eterno ciclo del tempo: un sole dorato e una luna stilizzata si alternano su uno sfondo blu profondo, indicando visivamente il passaggio dal giorno alla notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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