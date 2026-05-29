la curva del tempo proporzioni inedite per aumentare il comfort al polso

Per il decimo anniversario della serie CURV, Bulova ha introdotto un nuovo modello con cassa da 41 mm di diametro, più compatta rispetto ai precedenti che arrivavano a 44 mm. La linea si distingue per la forma curva della cassa, progettata per aumentare il comfort al polso. La modifica dimensionale mira a offrire una vestibilità più adatta a chi preferisce orologi più piccoli, mantenendo le caratteristiche distintive del design curvato. La collezione celebra così un decennio di produzione con una versione più versatile.

di Egidio Scala Per festeggiare il decimo anniversario della serie CURV, icona del comfort grazie alla sua cassa curva, Bulova ha aggiunto un nuovo modello con con cassa da 41 mm di diametro, più piccolo rispetto ai precedenti che non scendevano sotto i 44 mm. Disponibile in tre varianti (marrone, blu e verde) oltre a un design rinnovato include il primo sistema di cinturini intercambiabili della collezione. Proprio la struttura sottile da 10.7 mm e le dimensioni più compatte dovrebbero garantire un comfort superiore al polso. Tutti i modelli presentano un quadrante semi-scheletrato che permette di intravedere il movimento, la cui curvatura può essere ammirata anche attraverso il fondello trasparente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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