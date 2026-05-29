Alle 14 di ieri si è svolta una consulenza psichiatrica per un uomo indagato. Durante l’intervento, un avvocato ha ribadito la presunzione di innocenza dell’indagato. Nello stesso momento, un fulmine ha colpito l’impianto tecnico dello studio legale, causando danni all’attrezzatura. Non ci sono stati altri eventi collegati e non sono state riportate conseguenze per le persone presenti. La procura non ha rilasciato dichiarazioni riguardo all’incidente.

A Ore 14 sera è andato in onda un vero e proprio segno del destino: nel momento in cui l’avvocato Angela Taccia ha ribadito di credere all’innocenza di Andrea Sempio, un fulmine ha danneggiato l’apparato tecnico dello studio. Una coincidenza che ha fatto il paio con l’aria piuttosto effervescente dei numerosi ospiti e dello stesso Milo Infante, tra cui De Rensis, i giornalisti Luca Fazzo, Andrea Brindani e il generale Garofano. A tenere banco la notizia del giorno: la procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica dell’attuale indagato. Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 X Leggi anche › A “Ore 14 sera” tutti contro gli scoop delle “Iene” su Garlasco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «La consulenza psichiatrica di Andrea Sempio? La procura gioca a scacchi con l'indagato»

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Garlasco: Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

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