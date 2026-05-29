La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla Strategia del Diritto di rimanere. La proposta riguarda le regole per garantire il diritto di soggiorno e le condizioni di residenza. La consultazione resterà aperta fino a fine mese. Non sono stati ancora annunciati dettagli specifici sulle misure o sui tempi di attuazione. La decisione interessa direttamente le politiche migratorie e di integrazione dei paesi membri.

di Bruno Mola La Commissione Europea ha lanciato la consultazione pubblica sulla Strategia del Diritto di rimanere. Per l’Italia, è una questione critica. Nel 2024, 156.000 italiani si sono trasferiti all’estero — con un aumento del 36,5% sul 2023. Nello stesso periodo, solo in 53.000 sono rientrati. Per ogni nove under-34 che lasciano l’Italia, arriva appena un coetaneo straniero dai principali paesi ad alto reddito. L’87% di chi emigra valuta positivamente la propria esperienza all’estero, e cita come ostacoli al rientro la mancanza di opportunità di lavoro, la qualità della vita e la mancanza di un ambiente meritocratico e aperto. Solo il 16% dichiara con certezza di voler rientrare, mentre il 51% andrà dove si presenteranno le migliori opportunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue e la Strategia del Diritto di rimanere: una questione critica per l’Italia

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