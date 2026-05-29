La classe non si misura L’eleganza formato mini di Maurice Lacroix
Nel 2026 si torna a valorizzare l’orologeria compatta, con Maurice Lacroix che presenta un modello di dimensioni ridotte. La tendenza si concentra su proporzioni più piccole e dettagli curati, pensati per adattarsi alla vita di tutti i giorni. La scelta di orologi mini evidenzia una preferenza per un’estetica elegante e discreta, senza rinunciare alla qualità e all’attenzione ai particolari. La collezione punta a ridefinire il concetto di stile attraverso strumenti di misura più contenuti.
Il 2026 segna un ritorno deciso verso gli orologi mini, ridefinendo il concetto di eleganza attraverso proporzioni compatte e dettagli raffinati che diventano parte integrante del quotidiano. Maurice Lacroix interpreta il trend attraverso creazioni che fondono design, heritage e contemporaneità. La Maison inaugura una nuova fase con la collezione FIABA Square, reinterpretando i codici dei modelli rettangolari degli anni Ottanta. Disponibile in dodici versioni, questa linea incarna perfettamente l’estetica “mini” grazie a una cassa da 24 x 34 mm. Le sue linee evolvono da geometrie nette a curve fluide, creando una silhouette ergonomica che unisce la forza del quadrato alla delicatezza del cerchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Paris Street Style Revealed: Classy Outfits & Timeless Fashion
Notizie e thread social correlati
Elenchi regionali: “Non saranno una misura temporanea. Si rinnoveranno ogni anno”. Le differenze con la Mini call veloce. Il Punto di Chiara CozzettoGli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una novità significativa nel settore scolastico di quest’anno.
Teufel Motiv Go 2: mini formato, massima resa sonoraTeufel ha annunciato il Motiv Go 2, uno speaker Bluetooth compatto che combina un design leggero con una tecnologia audio proprietaria.