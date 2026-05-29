La classe non si misura L’eleganza formato mini di Maurice Lacroix

Notizia in breve

Nel 2026 si torna a valorizzare l’orologeria compatta, con Maurice Lacroix che presenta un modello di dimensioni ridotte. La tendenza si concentra su proporzioni più piccole e dettagli curati, pensati per adattarsi alla vita di tutti i giorni. La scelta di orologi mini evidenzia una preferenza per un’estetica elegante e discreta, senza rinunciare alla qualità e all’attenzione ai particolari. La collezione punta a ridefinire il concetto di stile attraverso strumenti di misura più contenuti.