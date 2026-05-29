Durante la cerimonia organizzata dal Circolo della Stampa per celebrare gli 80 anni della Vuelle, i dirigenti della squadra non sono stati invitati. La serata ha suscitato una lettera di protesta da parte dei vertici della Vuelle, che hanno inviato una nota al presidente e al consiglio di amministrazione. La situazione ha portato a uno scambio di comunicazioni tra le parti, con tensioni che si sono intensificate dopo l’evento.

E sulla serata del Circolo della Stampa con la premiazione per gli 80 anni della Vuelle arriva anche una nota degli attuali dirigenti della Vuelle indirizzata al presidente e al consiglio di amministrazione. Si legge: "Abbiamo appreso dalla stampa locale della cerimonia organizzata dal Circolo della Stampa in occasione del 40° Premio del Circolo, nel corso della quale è stato tributato un riconoscimento alla Victoria Libertas Pesaro per gli 80 anni di storia. Prendiamo atto con soddisfazione del riconoscimento che testimonia il valore storico e culturale di questa società per la città di Pesaro. Non possiamo tuttavia non rilevare che nessun rappresentante della società biancorossa è stato invitato a partecipare alla cerimonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La cerimonia per la Vuelle: adesso volano gli stracci. Il Circolo non ha invitato i dirigenti. Lettera di protesta e controreplica

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