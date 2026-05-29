La Cassazione obbliga un datore a risarcire il manager che lavorava 260 ore al mese

La Corte di Cassazione ha stabilito che un datore di lavoro deve risarcire un manager che lavorava circa 260 ore al mese, superando i limiti della ragionevolezza. La sentenza si basa sul fatto che la richiesta di disponibilità senza limiti da parte del datore viola le norme sul lavoro e i diritti del dipendente. La decisione chiarisce che anche i dirigenti hanno diritto a limiti di orario e tutela contro straordinari eccessivi.

Essere dirigenti non significa essere disponibili a lavorare senza limiti. E se l’orario supera sistematicamente la soglia della ragionevolezza, il datore di lavoro può essere chiamato a risponderne. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 16305 del 2026, che ha confermato la nullità del licenziamento di un direttore di un supermercato che per anni aveva sostenuto carichi di lavoro ritenuti eccessivi, fino allo sviluppo di una patologia psichica riconducibile alle condizioni lavorative. La storia del responsabile che ha lavorato fino ad ammalarsi. Il caso arriva dalla Toscana e riguarda il responsabile di un punto vendita della grande distribuzione. 🔗 Leggi su Open.online

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