La casa ricoperta d’edera che rende Via Panisperna uno degli angoli più suggestivi di Roma

A Roma, nel Rione Monti, una casa ricoperta d’edera si affaccia lungo Via Panisperna. La facciata verdeggiante crea un angolo suggestivo che cattura l’attenzione di passanti e residenti. La struttura si inserisce tra edifici storici, rendendo la strada un esempio di integrazione tra natura e architettura. La casa e il suo verde si distinguono come un punto di riferimento visivo in un quartiere ricco di storia e fascino.

A Roma, nel cuore del Rione Monti, Via Panisperna custodisce uno di quegli scorci capaci di fermare il passo anche a chi la città la attraversa ogni giorno: una casa ricoperta d’edera che trasforma la strada in una piccola scena urbana, sospesa tra natura, pietra e memoria. Non è un monumento nel senso classico del termine, ma un dettaglio vivo, quasi domestico, che contribuisce a rendere questa via uno degli angoli più suggestivi della Capitale, nel quale la bellezza nasce dall’incontro tra storia e quotidianità. Via Panisperna, una bellezza senza vetrine di lusso in una casa ricoperta d’edera. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Via Panisperna è stata indicata da una classifica europea di Time Out come la strada più bella d’Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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