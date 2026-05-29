La casa ricoperta d’edera che rende Via Panisperna uno degli angoli più suggestivi di Roma

Da funweek.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roma, nel Rione Monti, una casa ricoperta d’edera si affaccia lungo Via Panisperna. La facciata verdeggiante crea un angolo suggestivo che cattura l’attenzione di passanti e residenti. La struttura si inserisce tra edifici storici, rendendo la strada un esempio di integrazione tra natura e architettura. La casa e il suo verde si distinguono come un punto di riferimento visivo in un quartiere ricco di storia e fascino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Roma, nel cuore del Rione Monti, Via Panisperna custodisce uno di quegli scorci capaci di fermare il passo anche a chi la città la attraversa ogni giorno: una casa ricoperta d’edera che trasforma la strada in una piccola scena urbana, sospesa tra natura, pietra e memoria. Non è un monumento nel senso classico del termine, ma un dettaglio vivo, quasi domestico, che contribuisce a rendere questa via uno degli angoli più suggestivi della Capitale, nel quale la bellezza nasce dall’incontro tra storia e quotidianità. Via Panisperna, una bellezza senza vetrine di lusso in una casa ricoperta d’edera. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Via Panisperna è stata indicata da una classifica europea di Time Out come la strada più bella d’Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

February 1, 2021 Why Deadwood Should Be Removed, Langston Hughes, Ben Hur Lampman, How to Start a...

Video February 1, 2021 Why Deadwood Should Be Removed, Langston Hughes, Ben Hur Lampman, How to Start a...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “La Processione dei Misteri”: a Montelepre uno dei momenti religiosi più suggestivi della Settimana Santa

DeAFestival, la musica incontra i luoghi più suggestivi della provincia di PiacenzaDeAFestival porta la musica in alcuni tra i luoghi più belli della provincia di Piacenza, tra dimore storiche, castelli, chiese e teatri di piccole...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web