La caduta fatale in un dirupo Muore escursionista di Lissone

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Vai pure avanti, ti raggiungo dopo". Invece non è più arrivato. Durante la discesa in solitaria Roberto è scivolato, è precipitato in un dirupo ed è morto, probabilmente sul colpo. Si chiamava Roberto Parravicini, aveva 69 anni e abitava a Lissone, l’escursionista che l’altra sera è stato trovato privo di vita in Val Biandino, a monte di Introbio, nel Lecchese. Roberto era con un amico, ma lungo il sentiero del ritorno i due si sono sono separati, nella zona dello Zuc di Cam, dandosi appuntamento dove avevano parcheggiato l’auto. Roberto però al punto di incontro non è mai arrivato. Il telefono inoltre risultava muto, per questo l’amico ha lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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