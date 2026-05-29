La bufala di Mindich in fuga con 800 kg d’oro attribuita a Haaretz

Una notizia diffusa sui social afferma che un quotidiano israeliano avrebbe scritto che Timur avrebbe tentato di fuggire con 800 chili di oro. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata dal giornale e non risulta presente nelle sue pubblicazioni ufficiali. La notizia si è diffusa senza verifiche e non ci sono prove documentate che supportino questa versione dei fatti.

Sui social circola una notizia attribuita al quotidiano israeliano Haaretz secondo cui Timur Mindich, ex socio d’affari del presidente ucraino Zelensky, sarebbe fuggito dall’Ucraina verso Israele a bordo di un jet privato portando con sé circa 800 chilogrammi d’oro e 17 milioni di dollari in contanti. Si tratta di una notizia falsa. Haaretz non ha mai pubblicato nulla del genere. Per chi ha fretta. La notizia non è stata pubblicata da Haaretz.. Il sito indicato nei post virali è haaretz24.com, un dominio registrato appena cinque giorni prima della pubblicazione dell’articolo. Il sito ufficiale del quotidiano israeliano è haaretz.com, attivo dal 1997. 🔗 Leggi su Open.online

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