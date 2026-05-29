Domani alle 17 e alle 21 si terranno due spettacoli del musical ’La Bella e la Bestia - Una rosa per una vita’ al Teatro delle Muse di Ancona.

Doppio appuntamento domani alle 17 e alle 21 al Teatro delle Muse di Ancona con il musical ’La Bella e la Bestia - Una rosa per una vita’. Una favola che profuma di magia, un sogno che prende vita sul palco. Dalla penna visionaria di Simona Paterniani, che reinterpreta il celebre racconto di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, nasce una nuova emozionante versione de ’La Bella e la Bestia’ sorprendente e piena di personaggi inediti, buffi e irresistibili. Al centro, la storia del Principe Adam e della dolce Françoise, un amore spezzato dall’incanto del Dio dei Boschi che lo trasforma in una creatura temibile. Ma è nel viaggio di Belle – tra sogni, paure e desiderio di verità – che il cuore della storia comincia a battere forte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’La Bella e la Bestia’. Una Rosa per una Vita

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Locandina teatro acacia il musical di la bella e la bestia una rosa per una vita

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