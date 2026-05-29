Il centrocampista olandese potrebbe lasciare la Juventus questa estate. La società sta valutando le offerte e le trattative sono in corso. La possibilità di trasferimento si aggiunge alle altre operazioni di mercato in programma. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle offerte ricevute, mentre il giocatore rimane tra i principali obiettivi di altri club. La situazione è ancora in evoluzione.

Il centrocampista olandese è tra i principali indiziati a lasciare la Continassa nel corso di questa sessione estiva di mercato. E sono due. Teun Koopmeiners ha appena concluso la sua seconda deludente stagione con la maglia della Juventus e crescono di giorno in giorno le possibilità di un suo addio. Il 28 agosto 2024 il centrocampista olandese veniva acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta per 51,3 milioni di euro più 6 milioni di eventuali bonus ma in ventiquattro mesi il suo rendimento in bianconero è stato ben al di sotto delle aspettative. Poi l’involuzione alla Juve che, a questo punto, potrebbe essere decisiva per la sua partenza in estate: la Roma monitora con grandissima attenzione la vicenda e a breve potrebbe rompere gli indugi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Koopmeiners-Roma, affare possibile in estate: la posizione della Juventus

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