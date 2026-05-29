I dipendenti di Kme hanno ricevuto un premio di 1077 euro. La produzione dell’azienda è in calo, creando incertezze sui posti di lavoro. I sindacati chiedono un intervento immediato del governo italiano per tutelare i lavoratori. La riduzione dell’attività produttiva ha portato a preoccupazioni sulla stabilità occupazionale. La questione rimane aperta, mentre si attende una risposta dalle autorità.

? Punti chiave Come influirà il calo della produzione sulla stabilità dei posti di lavoro?. Perché i sindacati chiedono l'intervento immediato del governo italiano?. Quali nuovi investimenti deve garantire la proprietà per evitare il vuoto industriale?. Cosa accadrà ai siti di Fornaci di Barga e Serravalle Scrivia?.? In Breve Sindacati Fim, Fiom e Uilm rappresentati da Casotti, Braccini e Saisi negoziano l'accordo.. Siti di Fornaci di Barga e Serravalle Scrivia utilizzano ammortizzatori sociali per calo produzione.. Parametri definiti per il premio relativo al 2026 con erogazione prevista nel 2027.. Sindacati chiedono al governo interventi politici per tutelare il comparto metallurgico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kme: premio di 1077 euro ai dipendenti tra incertezza e calo produttivo

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