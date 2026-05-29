Killing women naming the crime | Europe' s push to recognise femicide
Ogni anno, nel territorio dell'Unione Europea, oltre mille donne vengono uccise. La maggior parte delle vittime perde la vita per mano di un partner o di un familiare. La questione del femicidio sta portando a un dibattito più ampio sulla definizione e il riconoscimento di questo crimine a livello europeo. La discussione include anche l'adozione di normative specifiche per classificare e contrastare meglio questa forma di violenza.
Every year in the European Union more than a thousand women are killed, in most cases by a partner or family member. And despite the measures adopted in recent years to counter gender-based violence, the phenomenon shows no sign of declining — if anything, the opposite. To tackle this toll, Italy. 🔗 Leggi su Today.it
Trial for the murder of rapper MO3 pushed back
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