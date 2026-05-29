Killing women naming the crime | Europe' s push to recognise femicide

Notizia in breve

Ogni anno, nel territorio dell'Unione Europea, oltre mille donne vengono uccise. La maggior parte delle vittime perde la vita per mano di un partner o di un familiare. La questione del femicidio sta portando a un dibattito più ampio sulla definizione e il riconoscimento di questo crimine a livello europeo. La discussione include anche l'adozione di normative specifiche per classificare e contrastare meglio questa forma di violenza.