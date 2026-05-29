La Juventus potrebbe vendere un giocatore canadese, attualmente sotto osservazione da parte di un club francese. La società bianconera necessita di fondi derivanti dalle cessioni per poter poi acquistare nuovi calciatori. La trattativa con il club francese è in fase di valutazione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La società sta monitorando anche altre opzioni di mercato per rispettare le esigenze finanziarie.

La Juventus è chiamata a generare risorse attraverso le cessioni prima di poter operare in entrata. Un tema che si intreccia anche con le recenti dichiarazioni dell’AD bianconero Damien Comolli, che ha sottolineato come la società debba programmare una cessione in più rispetto per riequilibrare i conti. Tra i nomi indiziati alla partenza c’è quello di Jonathan David, arrivato meno di un anno fa a Torino. Perché David? Le valutazioni della Juventus. Sul piano tecnico, la posizione di David all’interno del progetto di Luciano Spalletti non è del tutto centrale. Il tecnico bianconero predilige infatti una punta maggiormente capace di occupare stabilmente l’area di rigore e segnare maggiori reti, problema ricorrente nell’anno conclusosi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, David ai saluti? Il Lione monitora il canadese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jonathan David torna al gol

Notizie e thread social correlati

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadeseDopo la prima annata con la maglia della Juventus, si fanno più intense le voci su un possibile trasferimento del giocatore.

Leggi anche: Juventus, David premiato come miglior giocatore canadese del 2025

Temi più discussi: Juventus: per tornare grande è tutto da rifare! Ma con Luciano Spalletti al comando... di una rivoluzione di mercato; Juan Cabal segna il suo primo gol con la Juventus; David-Juve ai saluti, l'Inter punta Aranda, il Milan pensa a Xavi per il post Allegri; Comolli ai saluti. Chiellini e Spalletti i fari della nuova Juve? Prima serve un miracolo Champions.

David-Juve ai saluti, l'Inter punta Aranda, il Milan pensa a Xavi per il post AllegriIl mercato sta per iniziare e tanti nomi di calciatori e allenatori circolano attorno alle big del calcio italiano ... it.blastingnews.com

Calciomercato Juve, ai saluti Di Gregorio e Perin: è quasi fatta per AlissonQuella contro il Torino sarà, con ogni pronostico, l'ultima partita in bianconero sia per Di Gregorio sia per Perin. L'arrivo di Alisson è imminente. juvenews.eu