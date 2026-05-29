La società ha preparato un’offerta per l’attaccante, che prevede una cessione e una plusvalenza. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore e coinvolge aspetti finanziari legati alla valorizzazione del suo cartellino. La decisione si inserisce in un'operazione di mercato che mira a ottimizzare le risorse del club. Nessun dettaglio è stato ancora ufficializzato sui tempi o sulla formula dell’accordo.

Grandi novità per quel che concerne il futuro dell’attaccante del club bianconero e della nazionale canadese. Viene da una stagione davvero deludente con la maglia della Juventus culminata con il sesto posto finale in classifica e il futuro di Jonathan David appare sempre più lontano da Torino. L’attaccante canadese classe 2000, arrivato appena dodici mesi fa a parametro zero, potrebbe infatti lasciare la Serie A nel corso di questa estate. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce ‘Sportmediaset’, secondo cui la Juventus starebbe pensando di liberarsi del calciatore nato a New York con l’obiettivo di realizzare una plusvalenza a bilancio: David vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e a breve potrebbero arrivare le prime offerte per il suo cartellino da parte di club di Premier League e Ligue 1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, pronta l’offerta per David: cessione e plusvalenza

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