La Juventus si prepara a un incontro di mercato per discutere il futuro, concentrandosi sui ruoli di portiere e attaccante. La squadra sta valutando le scelte da fare in vista della prossima stagione, con particolare attenzione a rinforzare la linea difensiva e l’attacco. L’obiettivo è definire le operazioni da portare avanti, mantenendo un approccio strategico e attento alle risorse disponibili. La riunione si concentrerà su decisioni che riguardano le possibili cessioni e acquisti per migliorare la rosa.

Torino, 29 maggio 2026 – E’ il momento di programmare il futuro in casa Juve. E servirà farlo con una strategia funzionale e oculata. Il bilancio non consente di fare passi più lunghi della gamba e i mancati ricavi Champions fanno il resto, così è probabile una grossa plusvalenza da reinvestire sul mercato in entrata. Ma la Vecchia Signora dovrà anche rinforzarsi e i principali obiettivi sono sfumati o rischiano di esserlo, come Bernardo Silva promesso sposo al Barcellona o Alisson che dovrebbe essere bloccato dal Liverpool. E non va dimenticato il nodo Dusan Vlahovic dato che è arrivato il momento di parlare del rinnovo una volta finita la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, ora summit di mercato: nodo portiere e Vlahovic

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