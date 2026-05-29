Juve ora summit di mercato | nodo portiere e Vlahovic

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus si prepara a un incontro di mercato per discutere il futuro, concentrandosi sui ruoli di portiere e attaccante. La squadra sta valutando le scelte da fare in vista della prossima stagione, con particolare attenzione a rinforzare la linea difensiva e l’attacco. L’obiettivo è definire le operazioni da portare avanti, mantenendo un approccio strategico e attento alle risorse disponibili. La riunione si concentrerà su decisioni che riguardano le possibili cessioni e acquisti per migliorare la rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torino, 29 maggio 2026 – E’ il momento di programmare il futuro in casa Juve. E servirà farlo con una strategia funzionale e oculata. Il bilancio non consente di fare passi più lunghi della gamba e i mancati ricavi Champions fanno il resto, così è probabile una grossa plusvalenza da reinvestire sul mercato in entrata. Ma la Vecchia Signora dovrà anche rinforzarsi e i principali obiettivi sono sfumati o rischiano di esserlo, come Bernardo Silva promesso sposo al Barcellona o Alisson che dovrebbe essere bloccato dal Liverpool. E non va dimenticato il nodo Dusan Vlahovic dato che è arrivato il momento di parlare del rinnovo una volta finita la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve ora summit di mercato nodo portiere e vlahovic
© Sport.quotidiano.net - Juve, ora summit di mercato: nodo portiere e Vlahovic
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il mercato della Juve irrita Spalletti: Alisson e Bernardo Silva sfumano, e ora può perdere anche Vlahovic!Spalletti ha espresso irritazione per il mercato della Juventus, che ha fatto sfumare le trattative per Alisson e Bernardo Silva.

Juve, Di Gregorio sul mercato: l’Atalanta punta al portiere a 15 mlnL'Atalanta è interessata a un portiere e valuta un’offerta di circa 15 milioni di euro.

Temi più discussi: Juventus, dopo il derby il summit Elkann-Spalletti decisivo per il futuro; Tensione Juve, Spalletti e Comolli aspettano l’incontro; Spalletti opposto a Comolli, due richieste chiave a Elkann: cosa si decide nel summit Juve; Juve, il mercato è già in crisi: Bernardo Silva sfuma, Alisson si complica e Vlahovic resta un giallo.

juve ora summit diJuventus, Elkann chiamato a sciogliere i nodi del futuroIn queste ore la Juventus sta riflettendo sul proprio futuro, ma attorno al club bianconero continuano ad addensarsi diverse nubi. tuttomercatoweb.com

juve ora summit diJuventus, summit di mercato in arrivo: il futuro di Vlahovi? resta il tema centraleLa Juventus si prepara a giorni decisivi per programmare il futuro. Nelle prossime settimane è previsto un importante summit di mercato tra dirigenza e area tecnica, un confronto che servirà a definir ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web