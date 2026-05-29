La Juventus sta valutando il ritorno di Mateta, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco prima della fine della sessione di mercato. Nel frattempo, il Bologna potrebbe tentare un nuovo acquisto legato a Koop, un giocatore che ha già suscitato interesse tra le società. La finestra di mercato estiva resta aperta e sono ancora in corso negoziati per diverse operazioni. La società bianconera ha diversi punti da definire per completare la rosa, mentre le altre squadre monitorano le opportunità di mercato.

Nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale con le principali news di mercato. Per la Juventus il mercato presenta parecchi nodi da sciogliere. In chiave bomber sulla scrivania dell'amministratore delegato Damien Comolli è tornato un dossier già circolato fugacemente a gennaio: quello su Jean-Philippe Mateta. Intanto il Bologna continua a guardare verso l’Olanda: obiettivo Peer Koopmeiners. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Mateta, ritorno di fiamma per l’estate. Un altro Koop per il Bologna?

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Calciomercato Juventus, Jean-Philippe Mateta nel mirino del club bianconero per l'attacco

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