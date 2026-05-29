Michele Di Gregorio sta vivendo un periodo difficile alla Juventus, con un calo di rendimento e dubbi sulla sua preparazione. La sua situazione si è complicata nelle ultime settimane, influenzando le sue prestazioni in campo. Non sono stati comunicati ufficialmente dettagli sulla sua condizione, ma le sue recenti prestazioni sono state oggetto di discussione tra addetti ai lavori. La società non ha ancora annunciato eventuali interventi o modifiche legate alla sua posizione.

Quella alla Juventus continua ad essere una delle situazioni più delicate che Michele Di Gregorio si è trovato ad affrontare. Arrivato dal Monza dopo l’ottima annata culminata con il premio di Miglior Portiere della Serie A 20232024, Di Gregorio sembrava destinato a raccogliere stabilmente l’eredità della porta bianconera. Eppure, col passare dei mesi, le gerarchie sembrerebbero cambiate. Nella prima parte di stagione era il 28enne il titolare designato, ma le ultime uscite hanno spesso visto Mattia Perin partire dal 1?. I numeri confermano il cambio di scenario: in Serie A Di Gregorio ha collezionato complessivamente 29 presenze, mentre l’ex Genoa è stato preferito in 6 delle ultime 12 gare di campionato disputate (non considerando, tra queste, i due match contro Atalanta e Bologna saltati per infortunio). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, il caso Di Gregorio: tra calo di rendimento e dubbi sulla preparazione

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