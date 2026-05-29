Il portiere brasiliano Alisson ha cercato di lasciare il Liverpool per approdare alla Juventus, spinto anche dall'interesse di Spalletti. Tuttavia, il club inglese ha deciso di bloccare la cessione. La Juventus sta valutando ora due possibili sostituti: De Gea e un altro portiere ancora da confermare. La trattativa tra i bianconeri e i portieri coinvolti è ancora in corso.

? Domande chiave Perché Alisson ha spinto per l'approdo in bianconera con Spalletti?. Chi sono i due portieri pronti a sostituire Di Gregorio?. Come cambierà il piano della Juve dopo il diniego del Liverpool?. Quale giovane talento potrebbe arrivare in prestito dall'Inghilterra?.? In Breve Alisson ha discusso il trasferimento con l'ex allenatore Luciano Spalletti.. Il contratto del brasiliano con il Liverpool scade nel 2027.. La dirigenza bianconera punta a sostituire Di Gregorio per il ciclo 2026-27.. L'ipotesi Mamardashvili prevede un possibile prestito dal Liverpool alla Juventus.. Il Liverpool ha deciso di bloccare definitivamente il trasferimento di Alisson Becker alla Juventus, costringendo i dirigenti bianconeri a riconsiderare immediatamente le proprie opzioni per il portiere in vista della stagione 2026-27. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve frenata: il Liverpool blocca Alisson, riparte il piano De Gea

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