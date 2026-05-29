JESI - Centinaia di persone si sono messe in fila davanti al PalaTriccoli, ieri mattina, per un posto di lavoro nel nuovo stabilimento Amazon, la cui apertura è prevista per luglio. Disoccupati, lavoratori precari, giovani, donne e persone rimaste senza occupazione anche a seguito delle crisi industriali che hanno segnato il territorio, ultima quella dell’Electrolux, si sono presentati ai colloqui per candidarsi come addetti al magazzino. Le motivazioni Le selezioni si sono svolte per tutta la giornata e hanno richiamato aspiranti lavoratori dai Comuni vicini, ma anche da fuori regione. Amazon punta a creare a Jesi mille posti di lavoro a tempo indeterminato nei primi tre anni, con un investimento da 180 milioni di euro e un hub indicato tra i più grandi in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Jesi, in centinaia in fila al PalaTriccoli: «Speriamo che Amazon ci assuma»

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