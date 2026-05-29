Jazz e poesia sotto le stelle | Fresu e Gualtieri a Milano Marittima
Giovedì 2 luglio all’Arena Stadio dei Pini di Milano Marittima si terrà “Nel grande aperto”, uno spettacolo del Ravenna Festival 2026 che unisce jazz e poesia. Sul palco, Paolo Fresu e Mariangela Gualtieri si esibiranno in un dialogo tra musica e parole. L’evento si svolge sotto le stelle e rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi della manifestazione.
La poesia incontra il jazz in uno degli appuntamenti più suggestivi del Ravenna Festival 2026. Giovedì 2 luglio l’Arena Stadio dei Pini di Milano Marittima ospiterà “Nel grande aperto”, spettacolo che vede protagonisti Paolo Fresu e Mariangela Gualtieri in un intenso dialogo tra musica e parola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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