Jazz e poesia sotto le stelle | Fresu e Gualtieri a Milano Marittima

Da ravennatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 2 luglio all’Arena Stadio dei Pini di Milano Marittima si terrà “Nel grande aperto”, uno spettacolo del Ravenna Festival 2026 che unisce jazz e poesia. Sul palco, Paolo Fresu e Mariangela Gualtieri si esibiranno in un dialogo tra musica e parole. L’evento si svolge sotto le stelle e rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La poesia incontra il jazz in uno degli appuntamenti più suggestivi del Ravenna Festival 2026. Giovedì 2 luglio l’Arena Stadio dei Pini di Milano Marittima ospiterà “Nel grande aperto”, spettacolo che vede protagonisti Paolo Fresu e Mariangela Gualtieri in un intenso dialogo tra musica e parola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

’Setting The Pace’. Bergamo e la musica. Sotto le stelle del jazzA Bergamo, si tiene l’evento “Setting The Pace” dedicato al jazz, con esibizioni sotto le stelle.

“Sotto le Stelle del Jazz” con Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani all’Auditorium Sirena di Francavilla al MareDomenica 19 aprile alle 21, all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà il concerto “Sotto le Stelle del Jazz”.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web