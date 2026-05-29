Jannik Sinner ha perso quasi il 67% dei suoi match nel quinto set, secondo i dati disponibili. Alla vigilia del torneo, senza la presenza di Carlos Alcaraz e considerando le sue recenti prestazioni sulla terra battuta, si pensava che solo un infortunio o un problema di salute potessero impedirgli di avanzare a Roland Garros 2026. Tuttavia, l’esito finale è stato determinato da questi fattori.

Sulla carta, alla luce dell’assenza di Carlos Alcaraz e per quanto visto nelle scorse settimane sulla terra battuta, solamente un infortunio o un problema di salute poteva fermare Jannik Sinner al Roland Garros 2026, ed in effetti è andata proprio così. Un malessere ha spento il numero uno al mondo quando si trovava ad un passo dall’accesso al terzo turno, rimettendo in partita il suo avversario e ribaltando le sorti di un match fino a quel momento dominato. Dopo essersi ritrovato avanti 6-3 6-2 5-1 in poco meno di due ore di gioco, il fresco vincitore degli Internazionali d’Italia (improvvisamente svuotato di energie ed in preda ad un accenno di crampi) ha perso addirittura 18 punti consecutivi riuscendo ad aggiudicarsi due dei venti game successivi e cedendo all’argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e il rapporto controverso con il quinto set: ne ha persi quasi il 67%

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