J-POP Manga presenta On&Off Tra vita e ufficio di Shinnosuke Kanazawa

Quando torna a casa dopo una dura giornata di lavoro Amata mette da parte il completo da impiegato e adora indossare vestiti in stile Sweet Lolita. Anche Hanku, appena lascia la sua postazione in azienda, scioglie i capelli e sfoggia borchie, piercing e magliette strappate come una vera punk. Sono colleghi, ma nella loro vita privata amano apparire in modo completamente diverso rispetto a come sono sul posto di lavoro. E se, nei ricercati abiti che amano indossare fuori dall’ufficio, tra i due scoccasse il colpo di fulmine? Dal 9 giugno sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online per i tipi di J-POP Manga il primo volume dello slice of life romance On&Off. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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