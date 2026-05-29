Vincenzo Italiano si è presentato all'incontro con il presidente con un atteggiamento di sufficienza, secondo quanto riferito. L'incontro ha evidenziato tensioni tra i due, con Italiano che avrebbe mostrato troppa sicurezza, mentre De Laurentiis è noto per la sua capacità di valutare le persone con attenzione. Non sono stati forniti dettagli su cosa sia stato discusso, ma si parla di un rapporto che si è fatto più complicato a causa dell'atteggiamento del tecnico.

De Laurentiis pesa le persone come pochi, è un radiografo perfetto. Vincenzo Italiano deve essere arrivato all’incontro con De Laurentiis eccessivamente carico della sua supponenza. Aurelio è un signore di 77 anni che conosce il mondo come pochi, e soprattutto è un perfetto radiografo delle persone. Non sbaglia praticamente mai quando ha di fronte qualcuno. Lo esamini, lo pesa, lo valuta e poi fornisce il risultato finale. Che è stato: Italiano out, Allegri allenatore del Napoli. Perché non di sola tattica si vive, bisogna capire chi ci si mette in casa, valutarne pregi e difetti, comportamenti, capacità di sopportare le pressioni in una piazza come napoli che – con tutto il rispetto – non è Bologna né Firenze che pure non è una passeggiata di salute. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano ha tirato troppo la corda con De Laurentiis

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