L'italiano non comprende le motivazioni del Napoli, che ha deciso di cambiare allenatore. Ieri si è consumato il passaggio dal tecnico livornese, con incontri e accordi verbali non confermati. La giornata è stata ricca di eventi e cambi di rotta, culminando con la partenza del tecnico precedente. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando molte domande senza risposta. La situazione ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Giornata, quella di ieri, che definire intensa è riduttivo. Dal testa a testa Italiano– Allegri alla virata sul tecnico livornese, ieri si è consumato il degno finale di una serie tv che stava durando da un po’, tra incontri, accordi verbali presi e poi sfumati e l’immancabile colpo di scena finale. La costante? Ovviamente la vulcanicità e l’istrionicità di De Laurentiis, solito eterno mattatore. Gianluca Di Marzio, intervenuto al podcast di TMW, ha ricapitolato tutta la situazione. Atto I: Allegri-Napoli, un feeling che c’è sempre stato. Allegri – (Photo by Piero CRUCIATTI AFP) Spiega Di Marzio: “Allegri e Napoli avevano raggiunto un primo accordo la settimana scorsa, comunque prima dell’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano c’è rimasto male: non riesce a capire le motivazioni del Napoli

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