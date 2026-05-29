Israele è tornato ad attaccare il Libano

Nel primo pomeriggio di ieri, l’esercito israeliano ha effettuato un attacco contro un appartamento nella zona di Amrussieh, nella municipalità di Shueifet, vicino alla Dahiyeh, periferia sud del Libano. L’intervento ha causato danni all’edificio e non si sono registrate immediatamente informazioni su eventuali vittime. Questo episodio segna un ulteriore escalation nel conflitto tra Israele e il Libano, con precedenti attacchi nella stessa area.

Nel primo pomeriggio di ieri, l’esercito israeliano ha colpito un appartamento nella zona di Amrussieh, municipalità di Shueifet, nell’area al limite della Dahiyeh, la periferia sud del Libano duramente colpita durante questa fase della guerra e quella precedente. L’obiettivo: Ali Husseini, comandante dell’unità missilistica di Hezbollah. Il partito ha confermato di aver subito risposto con un lancio di missili sulle posizioni israeliane. In serata è arrivata la notizia che il comandante è sopravvissuto. La nuova violenta escalation israeliana in Libano è cominciata ufficialmente mercoledì, quando il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato il sud del Libano, a partire dal fiume Zahrani, a 40 chilometri dal confine, «zona di combattimenti», anche se già da lunedì Tel Aviv aveva intensificato le operazioni militari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Israele attacca il Libano. Netanyahu non si ferma

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