Il bilancio 2025 della città è stato approvato con un avanzo di 4 milioni di euro. Sono stati azzerati 22 milioni di debiti fuori bilancio, grazie a una serie di operazioni finanziarie. Per quanto riguarda il problema del lodo Spinosa, sono stati adottati interventi specifici, ma i dettagli sui contributi o le modalità non sono stati comunicati pubblicamente. La delibera è stata approvata senza modifiche.

? Punti chiave Come sono stati azzerati i 22 milioni di debiti fuori bilancio?. Chi ha contribuito a risolvere il problema del lodo Spinosa?. Come verranno utilizzati concretamente i 4 milioni di euro avanzati?. Perché questo bilancio chiude un ciclo iniziato nel 2015?.? In Breve Debiti fuori bilancio di 22 milioni e disavanzo di 9 milioni nel 2015.. Pagati oltre 54 milioni di euro per saldare i debiti accumulati nell'ultimo anno.. Pagamenti ai fornitori garantiti entro il termine di 30 giorni dall'incasso.. Angelo Iannone e Antonello Incani spiegano la strategia di recupero finanziario.. Palazzo San Francesco ha approvato il Rendiconto 2025 con 19 voti favorevoli, sancendo la chiusura di un ciclo finanziario complesso durato oltre undici anni per l’amministrazione di Isernia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia: ok al bilancio 2025, l’avanzo è di 4 milioni di euro

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