L'economia di Teheran si trova in difficoltà, con il governo che cerca disperatamente liquidità. La pressione internazionale e le sanzioni hanno colpito duramente il sistema finanziario, costringendo le autorità a cercare soluzioni per sostenere il bilancio e le forniture di base. La crisi economica si manifesta in carenze di beni essenziali e aumento dell'inflazione, mentre le risorse disponibili sono sempre più limitate.

Washington, 28 mag. (Adnkronos) - "'Economic Fury' ha lasciato il regime alla disperata ricerca di liquidità". Parola del segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, che si è espresso così dopo l'annuncio di sanzioni che colpiscono il nuovo ente istituito a inizio mese dall'Iran per la gestione dello Stretto di Hormuz, la Persian Gulf Strait Authority (Pgsa). A inizio anno la Repubblica islamica era teatro di proteste, le più importanti degli ultimi anni, alimentate dalla rabbia per l'impennata dei prezzi. Adesso - tra blocco navale e colloqui che non si sa dove vadano a finire, tra il pressing Usa per la riapertura... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, quanto e come può resistere l'economia di Teheran: l'analisi

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Quanto a lungo può resistere ancora leconomia dellIran

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