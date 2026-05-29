Iran c’è l’accordo ma Trump vuole riflettere

La Casa Bianca sta valutando una bozza di tregua di 60 giorni, nonostante sia stato firmato un accordo in Iran. La decisione di approvare o meno l’accordo richiede ancora tempo, secondo fonti ufficiali. La tregua proposta prevede un periodo di sospensione delle ostilità di due mesi. Al momento, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulla tempistica o sui contenuti specifici dell’accordo.

In Iran è stato raggiunto un accordo ma la Casa Bianca prende tempo per approvare la bozza di tregua di 60 giorni. Ancora tensioni nello Stretto di Hormuz. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, c'è laccordo ma Trump vuole riflettere

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