Investita mentre attraversa la strada a Tricesimo Ekaterine muore a 33 anni | era mamma di un bimbo piccolo

Una donna di 33 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Tricesimo. L’incidente è avvenuto in via principale e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta. La vittima era madre di un bambino piccolo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Una donna di 33 anni, Ekaterine Jajvani, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Tricesimo. Il conducente del veicolo, un 26enne, si è subito fermato per prestare soccorso. Indagini in corso. La donna lascia un bimbo piccolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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