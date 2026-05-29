INVENTARIA 2026 | il teatro off anima Roma

La sedicesima edizione di INVENTARIA si svolge a Roma e si concentra sul teatro off italiano, presentando nuove proposte e linguaggi teatrali.

Cosa: La sedicesima edizione di INVENTARIA, la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi e alle migliori proposte del teatro off italiano.. Dove e Quando: Al Teatro Tordinona di Roma, dal 3 al 5 giugno 2026, con inizio spettacoli alle ore 21:00.. Perché: Per scoprire tre opere in concorso capaci di interrogare il nostro presente, indagando i sogni irrealizzati, l’etica dell’insegnamento e le storture della cultura pop contemporanea.. Il tessuto culturale della Capitale torna a respirare a pieni polmoni grazie a un appuntamento ormai divenuto imprescindibile per gli amanti della drammaturgia contemporanea e della ricerca scenica. La sedicesima edizione di INVENTARIA, la celebre festa del teatro off capitolino, prosegue il suo affascinante itinerario artistico approdando negli storici spazi del Teatro Tordinona. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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